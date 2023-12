Dopo Menfi "tocca" anche a Ravanusa: rubati tutti i soldi dei distributori automatici

Ravanusa come Menfi. Anche nel plesso "Vittorini" di via Buozzi, facente parte dell'istituto comprensivo "Alessandro Manzoni", una banda di malviventi - non è escluso che possano essere stati dei ragazzini - s'è intrufolata nella scuola ed ha danneggiato e svuotato i distributori automatici di bevande.

Il danno, ieri, non risultava essere quantificato. E' certo però che i ladri hanno portato via, svuotando le relative cassettine, tutti i soldi incassati. A denunciare il danneggiamento e furto è stato il vicario dell'istituto comprensivo "Manzoni" che s'è recato alla stazione dei carabinieri di Ravanusa. E i militari dell'Arma hanno avviato le indagini. L'area dove sorge la scuola non è coperta da sistemi di videosorveglianza. I militari della Scientifica hanno eseguito alcuni rilievi per cercare di trovare indizi utili alle indagini.