Si intrufolano al liceo Scientifico e "ripuliscono" i distributori automatici di snack e bibite

Banda di ladri "visita" il liceo Scientifico “Archimede” di via Mazzini a Menfi. Ad essere praticamente distrutti, e ripuliti del denaro che contenevano, sono stati i distributori automatici di bibite e snack. Il "colpo" dovrebbe aver fruttato circa 200 euro in monetine. Nessuno ha sentito nulla, né si è accorto di anomale ed inusuali presenze.

La scoperta della porta d'ingresso e dei distributori danneggiati è stata fatta dal personale scolastico, al momento della riapertura dell'edificio. In via Mazzini sono intervenuti i carabinieri che adesso si stanno occupando delle indagini sul furto con scasso. I militari della Scientifica ha eseguito tutti i rilievi necessari per trovare tracce utili all'identificazione dei balordi.