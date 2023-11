Compra iPhone su internet e gli arrivano rotoli di nastro da imballaggio: denunciato per truffa 33enne

Compra un Iphone 11 su una piattaforma di un social network e a casa, a Racalmuto, riceve un pacco contenente rotoli di nastro da imballaggio. Truffato, ennesimo raggiro messo in atto grazie al web, un ventisettenne che, quando s'è visto consegnare il pacco contenente nastro da imballaggio, non ha potuto far altro che bussare alla porta della caserma dei carabinieri. E i militari dell'Arma di Racalmuto, grazie ad una rapida attività investigativa, sono riusciti ad identificare il presunto balordo che mediante artifizi e raggiri è riuscito a farsi consegnare ben 160 euro. Ad essere denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, è stato un trentatreenne abitante in provincia di Sorrento, nel Napoletano.

Voleva comprare un Iphone e sui social, dopo varie ricerche, è incappato in una pagina dove c'era un affare: un Iphone 11 al prezzo di 160 euro. E dalle foto postate sembrava anche tenuto più che bene. Il ventisettenne si è messo subito in contatto con il venditore ed ha concordato il pagamento. Da quel momento in poi, l'attesa - per il ventisettenne - per vedersi consegnare il pacco con all'interno il telefono cellulare. Pacco che è, pochi giorni dopo, effettivamente arrivato a Racalmuto. Ma all'interno - questa l'amara scoperta - non c'era affatto l'Iphone. Né 11, né 10 e nemmeno 12. Ma piuttosto, soltanto, dei nastri da imballaggio. Il giovane non ha potuto far altro, a questo punto, che presentarsi alla stazione dei carabinieri del paese e formalizzare denuncia a carico di ignoti. Sono stati, naturalmente, anche portati tutti gli elementi della contrattazione del telefono cellulare. I carabinieri, avviando le indagini, sono riusciti ad identificare chi, effettivamente, si nascondeva dietro quel raggiro: un trentatreenne di Sorrento, nel Napoletano, che è stato appunto deferito, in stato di libertà, alla Procura.