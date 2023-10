Compra profumo di marca su internet e a casa gli arriva una scatola piena di cartacce: truffato impiegato

Acquista su internet un profumo di una nota marca e a casa, dopo un paio di giorni d'attesa, gli viene recapitata una scatola piena di cartaccia. Protagonista, suo malgrado, di quella che è stata una truffa online è stato un quarantottenne abitante in uno dei Comuni della provincia. Un impiegato che ha formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla polizia.

L'impiegato, a quanto pare, già altre volte aveva fatto acquisti simili - di profumi di note marche appunto - su un paio di siti internet ritenuti affidabili. E così ha fatto anche nell'ultima occasione, scegliendo il prodotto gradito e pagando ben 130 euro. Nulla di nuovo insomma, nulla di sospetto.

Pochi giorni dopo, esattamente per come preventivato, il corriere gli ha recapitato la scatola che attendeva. La scoperta, al momento dell'apertura di quel piccolo contenitore. All'interno vi era, infatti, soltanto cartaccia pressata. Niente boccette o flaconi di vetro. Solo il nulla.

Il quarantottenne non ha potuto far altro che denunciare la truffa online alla polizia. E gli agenti, acquisendo vari elementi informatici e bancari, hanno avviato le indagini per cercare di dare un'identità al balordo, certamente si tratta di "professionisti" del settore, che ha fregato l'agrigentino.