Su internet comprano motoseghe a prezzi stracciati e a casa gli arrivano dei giocattoli: truffati agricoltore e pensionato

Compra una motosega di una nota marca ad un prezzo stracciato: appena 70 euro, anziché 250. Un affarone fatto su internet - o almeno tale è stato ritenuto - per un agricoltore cinquantottenne. Un agrigentino che, pochi giorni dopo l'acquisto, si è visto recapitare a casa, con il corriere, il pacco atteso. La scoperta, fatta scartando il contenitore, è stata scioccante. All'interno c'era sì una motosega, ma giocattolo.

Una truffa in piena regola dunque per l'agricoltore cinquantottenne. E non è stata la sola perché anche in provincia si è verificato un caso simile. Ad un pensionato settantatreenne, anch'esso acquirente su internet di una motosega a prezzo più che conveniente, è stato recapitato un utensile di plastica, e di scarsa qualità, sempre destinato all'agricoltura.

Due, di fatto, i raggiri subiti, nell'arco di un paio di giorni, da altrettanti agrigentini che potrebbero essere incappati nello stesso truffatore.

Entrambi hanno presentato denuncia alla polizia. E gli agenti, dopo aver acquisito tutti gli elementi utili alle indagini, hanno trasmesso i due fascicoli ai colleghi della Postale. Spetterà a loro infatti riuscire a tracciare la strada, sia virtuale che reale, per identificare chi si nasconde dietro quelle truffe.