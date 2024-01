"Problema tecnico" provoca ritardo di 48minuti al treno Canicattì-Agrigento: rientro a scuola traumatico per centinaia di studenti pendolari

Un'ora per arrivare dalla stazione di Racalmuto a quella di Aragona Caldare. Rientro a scuola più che traumatico per centinaia di studenti di Racalmuto e Grotte, adolescenti che utilizzano i convogli ferroviari per giungere ad Agrigento Bassa o ad Agrigento Centrale e poi spostarsi verso gli istituti d'istruzione che frequentano. Per "un problema tecnico" il treno che dalla stazione di Racalmuto è partito alle 6,50 circa viene dato al momento - ore 7,50 - con 48 minuti di ritardo sulla tabella di marcia.

"Trenitalia si scusa per il ritardo di circa 48 minuti": questo si sono sentiti dire - alle ore 7,50 appunto - gli studenti sistemati sul convoglio che è fermo ad Aragona Caldare e che alla stazione di Agrigento Centrale sarebbero dovuti arrivare alle 7,30 circa per essere in classe alle ore 8. Il treno è stato fermo, per il "problema tecnico", in territorio di Comitini.

Nel giorno (oggi ndr.) in cui il costo degli abbonamenti è aumentato di un euro, i ragazzi - in piena allerta "gialla" - sono in costante contatto con i genitori per ragguagliarli sui disagi e sui ritardi. Alle ore 8,04, il treno è giunto alla stazione di Agrigento Bassa e gli studenti che frequentano gli istituti della zona sono scesi, in fretta e in furia, dalle carrozze per correre verso le scuole.

Gli altri, chi frequenta le scuole del centro della città dei Templi, sempre più in ansia per il ritardo accumulato e per il fatto di dover spiegare e giustificare ai docenti quanto hanno vissuto in mattinata, sono giunti invece ad Agrigento Centrale alle 8,08. E anche per loro è stata corsa a perdifiato - c'è chi impiegherà 10 minuti e chi invece mezz'ora - verso i licei e le scuole d'appartenenza.