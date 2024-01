Maltempo, piogge e temporali non mollano la presa: diramata nuova allerta gialla

Pioggia, vento di burrasca e maltempo non mollano la Sicilia e la provincia di Agrigento. La protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta gialla dalle 16 di questo pomeriggio fino a tutta la giornata di domani.

Si prevede, in particolare, il persistere di venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca. Rischio anche di mareggiate lungo le coste dell'Agrigentino.

Le raccomandazioni alla cittadinanza, come sempre in questi casi, sono quelle di evitare spostamenti non indispensabili e tenersi lontano da corsi di acqua, torrenti e fiumi.