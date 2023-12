Si intrufolano in una casa vacanze e la "ripuliscono": furto da oltre 15 mila euro a Racalmuto

Sei televisori, un pc, alcuni elettrodomestici, cinque cornici d'argento, biancheria e suppellettili. Questo il bottino - quantificato in circa 15mila euro - portato via da un'abitazione, usata come casa vacanze, di contrada San Bartolomeo a Racalmuto. I ladri, quasi certamente una banda, approfittando della momentanea assenza del proprietario, hanno agito in maniera indisturbata: hanno forzato la porta d'ingresso, si sono intrufolati e hanno razziato tutto quello che di economicamente interessante hanno trovato. Un colpo grosso di fatto, ai danni del sessantenne proprietario della residenza.

Sull'episodio di criminalità, dopo aver raccolto la denuncia a carico di ignoti, stanno indagando i carabinieri della stazione di Racalmuto, coordinati dal comando compagnia di Canicattì. Non filtrano indiscrezioni al riguardo, ma a quanto pare i malviventi potrebbero non aver lasciato nessuna traccia, né indizi, dietro di loro.