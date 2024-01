"Lascio l'auto nello slargo per disabili, tanto qui non controlla nessuno": la polizia sanziona tutti gli abusivi

Trovare un parcheggio, specie in centro, è, a seconda dell'orario, un'odissea. C'è chi, reputandosi furbo, non rispetta la segnaletica e lascia l'auto - l'episodio del nigeriano aggredito e dei due denunciati per lesioni personali non ha trasmesso nulla - negli slarghi riservati ai portatori di handicap. Un non rispetto delle regole che non viene fatto però soltanto in centro, dove appunto i parcheggi mancano (anche se il dover fare avanti e indietro per parcheggiare non giustifica, né legittima l'abitudine di appropriarsi di posteggi riservati a chi ne ha davvero bisogno), ma anche nelle aree private. E fra queste, al centro commerciale "Città dei Templi". Perché è una questione culturale quella del rispetto delle regole, di ogni tipo, anche del codice della strada. "Tanto i vigili urbani non vengono a controllare questi posteggi" - pensano in tanti - . E allora piuttosto che lasciare la macchina all'esterno e farsi magari qualche centinaio di metri a piedi (camminare è salutare!!), si posteggia dove dovrebbero poterlo fare i disabili.

E così tutti i posteggi - sono sette - creati a pochi passi dalla passerella mobile che permette d'arrivare al piano superiore e dunque all'ingresso del centro commerciale, risultano essere sempre, sistematicamente, occupati. Non è una novità, purtroppo. Così come non è nuovo il fatto che i poliziotti della sezione Volanti della Questura, fra mille incombenze legate al controllo del territorio, si ritrovino, fatti gli accertamenti, a multare tutti gli automobilisti che hanno posteggiato, senza alcun titolo, dove non dovrebbero, né potrebbero. Altre sette contravvenzioni per parcheggio selvaggio sono state elevate infatti dai poliziotti della sezione Volanti che hanno accertato che, ancora una volta, tutti i 7 posti riservati ai disabili erano occupati abusivamente da automobilisti senza alcun contrassegno, dunque senza alcun titolo. Un'abitudine dura a morire, purtroppo. Un'abitudine che manifesta platealmente come, ad Agrigento, non vi è - per niente - il rispetto dell'altro, di chi è, suo malgrado, in difficoltà. Di chi, sicuramente, non avrebbe neanche mai voluto averlo uno slargo di parcheggio riservato e che avrebbe preferito, ed anche tanto, poter camminare e lasciare la macchina posteggiata a distanza dal luogo deve recarsi.