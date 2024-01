Sosta selvaggia in viale Dei Giardini, la denuncia: “E’ ormai una regola, eppure la polizia locale passa da qui ogni giorno”

Le cattive abitudini degli automobilisti agrigentini non risparmiano la zona balneare di San Leone. La redazione di AgrigentoNotizie ha ricevuto una segnalazione che riguarda viale Dei Giardini: “La sosta selvaggia in questa via - dice un residente della zona - è diventata una regola da tantissimi anni, nonostante la polizia locale sia solita transitare quotidianamente. Si verificano spesso incidenti e i pedoni, anche con persone disabili al seguito, sono costretti a camminare sulla carreggiata destinata al traffico veicolare dato che il marciapiede risulta inutilizzabile: è infatti invaso, perennemente, dai mezzi in sosta vietata.

Le auto in movimento, invece, spesso sono costrette ad invadere la corsia opposta per non impattare con le vetture parcheggiate selvaggiamente. Insomma una continua violazione del Codice della strada, ma bisogna anche rilevare l’assenza di segnaletica di divieto”.