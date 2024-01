L'inchiesta sul nigeriano pestato al Viale: indagati i due quarantenni

Sono stati identificati, e non c'è voluto molto visto che le immagini del video erano più che chiare, i due quarantenni che mercoledì hanno aggredito e selvaggiamente picchiato, al viale Della Vittoria, nei pressi della scuola elementare "Lauricella", il nigeriano 45enne che reclamava il diritto di posteggiare nello slargo riservato ai disabili. I due sono stati, a quanto pare, bloccati all'aeroporto di Palermo mentre stavano per partire per il Belgio. I poliziotti, che si sono occupati e continuano a farlo, dell'inchiesta sull'aggressione li hanno notiziati dell'attività investigativa a loro carico.

I due sono indagati per lesioni personali, ma non è escluso che possano anche configurarsi anche altri reati. Pare infatti che durante l'aggressione, i quarantenni abbiano pronunciato frasi di denigrazione razziale. Difficile che possa configurarsi l'ipotesi di reato di rissa perché le investigazioni dei poliziotti avrebbero accertato - anche sulla base della querela di parte formulata dal nigeriano 45enne - che l'uomo è stato selvaggiamente picchiato perché, appunto, reclamava di poter posteggiare e che, ad un certo punto, ha cercato di difendersi.