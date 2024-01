L'inchiesta sul nigeriano pestato al Viale: il 45enne reclamava di poter posteggiare nello slargo per disabili che era abusivamente occupato

Ha reclamato soltanto quello che era un suo diritto. Doveva parcheggiare, ma lo slargo riservato ai disabili era occupato. Ed in maniera abusiva. Chi era in quel posteggio del viale Della Vittoria, quasi all'altezza della scuola media "Lauricella", non ne aveva titolo. Ha chiesto che la macchina venisse spostata, che gli si consentisse di mettersi in quel punto perché lui - padre di disabili - ne aveva necessità. Questo il motivo che ieri, alle 13 circa, ha fatto scatenare la baruffa. Il nigeriano quarantacinquenne, colpito con violenza inaudita anche mentre era già riverso sull'asfalto, è finito in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato traumi importanti.

A ricostruire il motivo di quanto accaduto in pieno centro e in pieno giorno - ripreso con un telefono cellulare - sono stati i poliziotti della Questura di Agrigento. I due aggressori, entrambi italiani, dopo aver selvaggiamente aggredito il nigeriano, che è da tempo residente in città e che è gestore di un'attività commerciale, si sono messi in macchina e si sono allontanati a gran velocità. A loro carico, anche se ignoti, è stata formalizzata una querela da parte della vittima, già annunciata al posto di polizia dell'ospedale San Giovanni di Dio dalla moglie. Il nigeriano, per fortuna, non è in gravi condizioni. Avrà bisogno di qualche settimana di tempo, ma guarirà senza riverberi.

I poliziotti sono al lavoro per identificare i due aggressori. Non filtrano indiscrezioni, ed è giusto che sia così, sull'eventuale identificazione. Ma sembra essere scontato che escandescenze simili, che hanno rischiato di far seriamente e gravemente del male ad un uomo, non resteranno impunite. Perché Agrigento non è il Far West.