Il nigeriano aggredito al Viale: i medici diagnosticano frattura allo zigomo, la moglie presenta denuncia

Ha riportato la frattura dello zigomo sinistro il nigeriano quarantacinquenne, da tempo residente in città, che ieri, poco prima dell'ora di pranzo, è stato selvaggiamente picchiato al viale Della Vittoria, nei pressi della scuola elementare "Lauricella". Ad accertarlo, diagnosticandogli una prognosi di diverse settimane, sono stati i medici del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio dove l'immigrato, soccorso con un'autoambulanza del 118, è stato portato.

Il nigeriano è stato sentito, non appena il suo quadro clinico lo ha permesso, dai poliziotti del posto di polizia del presidio ospedaliero di contrada Consolida. A formalizzare una denuncia, a carico di ignoti, è stata la moglie del quarantacinquenne ferito. I poliziotti della Squadra Mobile, che con il coordinamento della Procura si stanno occupando delle indagini, ieri hanno visto, e rivisto, il video che, rimbalzando da un Whatsapp all'altro, è diventato virale. Non è escluso, anzi sembrerebbe essere assai probabile, che gli autori del pestaggio possano venire identificati da un momento all'altro. Il riserbo è, naturalmente, categorico. Ma quanto è accaduto ieri, in pieno centro e in pieno Viale, ha fatto sollevare un unanime coro di indignazione.

Pare - ma si tratta di racconti che ieri circolavano fra il Viale e Porta di Ponte - che la discussione, ben presto trasformatasi in una aggressione, sia nata per un problema di parcheggi. Sembrerebbe - stando sempre al vox populi - che il nigeriano abbia richiamato l'automobilista che aveva posteggiato laddove non poteva e non doveva, ossia in uno slargo riservato ai disabili. Dal richiamo alle accuse e all'aggressione, che ha lasciato svenuto e riverso sull'asfalto il quarantacinquenne, il "passo" è stato breve.