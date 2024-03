Ambulanza bloccata e stagione estiva a rischio: il sindaco fa il punto sui lavori in corso

Il coro è unanime: serve una viabilità alternativa. È indispensabile per evitare quello che è già accaduto: un'autoambulanza del 118 che non riesce a transitare per prestare i necessari, indispensabili, aiuti a chi ha bisogno e un soccorritore che si improvvisa vigile urbano e cerca disperatamente di velocizzare il deflusso delle auto. E' indispensabile anche per fare in modo che chi vive nelle zone periferiche Bellavista, Pero e Durrueli possa tornare a casa in tempi accettabili e scongiurare che Porto Empedocle quest'estate tracolli economicamente. I lidi, fermo restando questa viabilità, non potranno che subire un calo di frequentatori, "perché chi arriva dai paesi limitrofi troverà le strade impercorribili e tutto questo graverà sull’economia" - ha evidenziato, durante l'ultima Assise dedicata alle criticità di viabilità, il consigliere Giuseppe Grassonelli - .

Le criticità, di cui si è anche discusso in più occasioni in prefettura, sono innumerevoli. Un'interrogazione, in merito all'incrocio lido Azzurro/contrada Bellavista era stata presentata dai consiglieri Ersini (primo firmatario), Nuara, Traina, Sanfilippo e Di Francesco. Ecco, nel dettaglio, tutto quello che è emerso e su cui il sindaco, Calogero Martello, ha relazionato e durante il consiglio comunale straordinario.

Galleria Caos. "Anas ha spiegato i motivi per cui sono stati interrotti i lavori: la Soprintendenza ha dato parere negativo, dato che quel tratto, dove nasce il ponte, è considerato come bene di tutela ambientale. Con il comandante della polizia Stradale si è arrivati alla conclusione di creare una rotatoria alternativa, in modo - ha spiegato Martello - da consentire una viabilità quasi regolare".

Mezzi pesanti che passano da Porto Empedocle. "È stato deciso di deviare il traffico dei mezzi pesanti, provenienti da Agrigento, veicolando da Piano Gatta, attraversando la strada di Fauma, uscendo dopo il bivio di Realmonte - ha spiegato il primo cittadino - . Per chi invece proviene da Sciacca, bisogna fare il percorso da Fauma a Piano Gatta, questo per quando riguarda i mezzi pesanti che non si devono recare a Porto Empedocle per motivi commerciali. Essendo la strada di Fauma una provinciale, un funzionario del Libero consorzio ha ribadito che alcuni tratti di strada vanno sistemati, altrimenti la viabilità dei mezzi pesanti non potrà essere praticabile".

Viadotto Re. "I lavori di consolidamento si concluderanno per la fine di settembre, ma è stato deciso che saranno sospesi dal primo giugno al 20 settembre, con la viabilità a doppio senso. Alla ripresa dei lavori, tra settembre e ottobre, si avrà la chiusura totale sia per quanto riguarda il transito sul viadotto Re che sulla strada della curva Capizzi, proponendo - ha continuato Martello - una viabilità alternativa interna a Porto Empedocle, in maniera tale da mantenere la sicurezza nei quartieri Bellavista e Durrueli, in caso di interventi di ambulanze, vigili del fuoco. E' stato proposto l'ingresso da via Albicocca e l'uscita di fronte l’ex bar La Sosta, questo ingresso è relativo alla parte alta della città. Per la parte basse invece, si potrà transitare - ha spiegato l'amministratore - dalla Masseria. Vi è anche un’altra alternativa, poter entrare dalla zona Ciuccafa, percorrendo il tratto di strada che si va a ricongiungere con la zona del Pero e la via Santo Onofrio. Sarà un tragitto a senso unico trattandosi di stradine strette".

Spese per la viabilità alternativa. "Se ne dovrebbe occupare l’Anas - ha detto il sindaco Martello - . In caso contrario, nell’ultima finanziaria regionale è stato portato un emendamento che prevedeva lo stanziamento per il Comune di Porto Empedocle di 200mila euro per la manutenzione delle strade. Tale somma potrà essere utilizzata per queste eventuali viabilità".

Fondi per la curva Capizzi. "La protezione civile ha finanziato i lavori. Il cronoprogramma prevede l’inizio del cantiere nel mese di giugno e il termine ad ottobre, i tempi non sono prorogabili visto che si tratta di finanziamento del Pnrr e la percorribilità stradale sarà gestita dal semaforo" - ha concluso il sindaco - .

Pista ciclabile. Martello ha dato anche notizia, ai consiglieri comunali, dell’inizio dei lavori, questo mese, della pista ciclabile. E partendo dalla Torre di Carlo V fino ad arrivare al lido Azzurro, la carreggiata sarà leggermente ristretta ma il transito rimarrà sempre a doppio senso".

