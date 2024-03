Riadattamento della strada ferrata e pista ciclabile a Marinella: sempre più complicata la viabilità di Porto Empedocle

Si fa sempre più complicata la viabilità di Porto Empedocle. Non soltanto i lavori di manutenzione del viadotto Re, e il conseguente senso unico alternato sulla strada statale 115, che sono ripresi dall'inizio di febbraio, ma anche il cantiere in contrada Marinella per il riadattamento della strada ferrata con la realizzazione della pista ciclabile e di un percorso pedonale. Per i lavori lungo viale Marinella (ex strada statale 115 ter), già da giovedì, c'è un'ordinanza che regola il traffico. Perché la carreggiata risulta essere ristretta.

Il Comune di Porto Empedocle ha disposto che "il restringimento della carreggiata non dovrà mai essere inferiore a 5,50 metri e che deve essere fatta una nuova, momentanea, segnaletica orizzontale per delimitare le corsie nel tratto viale Marinella, dalla fine di via Crispi e fino al bivio Lidi". Ma non viene escluso, nemmeno in questo caso, il senso unico alternato. "Nel caso in cui l'ingombro sulla carreggiata lasci uno spazio destinato alla circolazione veicolare - scrivono dal Municipio - inferiore a 5,60 metri di larghezza, regolamentare il transito a senso unico alternato". Nel tratto interessato da questi lavori sono comparsi i divieti di sosta e fermata, con rimozione forzata su ambo i lati e il divieto di sorpasso.

In merito alla fine di questo cantiere non c'è una data precisa. Viene riportato, in merito all'ordinanza di viabilità, "fino a cessato bisogno". È stato previsto però, e questo per non creare problemi nel periodo di grande afflusso turistico e di bagnanti, un perentorio stop dal primo luglio al 31 agosto con l'obbligo, per l'impresa esecutrice dei lavori, di separare nettamente il cantiere dalla carreggiata, rendendo l'area di interventi inaccessibile ai pedoni.