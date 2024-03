Statale 115 e criticità, l'Anas: entro un anno lavori finiti sul viadotto Maddalusa

L'Anas si è impegnata a tentare di completare i lavori sul viadotto Maddalusa entro un anno, ma anche a migliorare la viabilità alternativa. Discusse anche le tempistiche dei lavori per i viadotti Ipsas, con un'attenzione particolare alla necessità di coordinamento con la Soprintendenza e gli organi regionali. Le riunioni, convocate nei giorni scorsi dal prefetto di Agrigento Filippo Romano, hanno segnato quello che sarà un passo significativo per risolvere le criticità di viabilità a Porto Empedocle e Realmonte. Ed è certo anche che l'impegno congiunto delle autorità competenti, degli enti coinvolti e della comunità locale sarà fondamentale per garantire una viabilità sicura e efficiente.

Il prefetto di Agrigento è tornato ad accendere, e lo aveva fatto in silenzio, i riflettori sulla questione statale 115. "Durante gli incontri del 22 febbraio e 5 marzo è stata approfonditamente esaminata la situazione critica dei tratti della statale 115 che comprendono i viadotti Spinola, Re e Maddalusa, identificando le ricadute negative sulla viabilità dei comuni di Porto Empedocle e Realmonte a causa dei lavori in corso da parte di Anas - è stato spiegato dalla prefettura - . Sono state analizzate le tempistiche dei lavori e le possibili soluzioni per migliorare la situazione attuale, inclusa la necessità di interventi sulle viabilità alternative".

L'Anas non potrà, di fatto, ignorare l'intervento della prefettura affinché la viabilità sia sicura ed efficiente.