Il baluardo dell'ordine e della sicurezza pubblica sotto attacco: 3 poliziotti aggrediti e feriti in 15 giorni

Sanno di lavorare in contesti, molto spesso, difficili. Così come di rappresentare, essere, lo Stato, di dover garantire la sicurezza dei cittadini, di prevenire i reati e le situazioni di pericolo e di dover intervenire, il più rapidamente possibile, quando è necessario. Per alcuni non è stato semplice - e di concorsi ne ha fatti due o tre - riuscire ad indossare la divisa. Per altri, quella divisa è la vita perché, nonostante gli intoppi, i problemi e magari anche guai, hanno un Dna da poliziotti. Tutti, soprattutto chi opera e vive il territorio, sono consapevoli del fatto che prima o poi, per un motivo o per un altro, si ritroveranno muso contro muso con il pericolo.

Lo sapeva forse anche il poliziotto investito da un ventiduenne, presunto pusher, che, a Canicattì, non s'è fermato all'Alt. E i due agenti presi a calci e a pugni da un trentaquattrenne che, a Palma di Montechiaro, con un'ascia, aveva poco prima minacciato la moglie con in braccio la figlioletta di pochi anni. Tanto a Canicattì, quanto a Palma di Montechiaro, i due "bellimbusti" non volevano farsi fermare e meno che mai controllare. Entrambi su di giri, o come si usa dire in questi casi: "in stato alterato", hanno fatto finire i poliziotti in ospedale. Al primo, i medici di Canicattì diagnosticarono - era il 10 giugno scorso - traumi guaribili in circa 20 giorni. Ai due di Palma di Montechiaro, sabato sera i sanitari hanno dato 7 e 12 giorni di prognosi. Entrambi sono stati arrestati.

Quanto sta avvenendo nell'Agrigentino - due, appunto, gli episodi di violenza contro i poliziotti in 15 giorni - non è normale. Per niente. Non che aggressioni o tentativi di metterli sotto con macchina o motociclette non si siano mai verificati in questa provincia, ma adesso il ripetersi di questi fatti sta creando, e non poco, allarme.

I poliziotti di Palma di Montechiaro sono intervenuti perché quel trentaquattrenne, verosimilmente "fatto", aveva minacciato, con un'accetta, la moglie e l'aveva inseguita quando la donna si è rifugiata, sempre con la figlioletta in braccio, a casa dei genitori. Gli agenti sono intervenuti perché c'era una donna e una piccina in pericolo. Ma c'erano anche palmesi che rischiavano un incidente stradale a causa di uomo che guidava senza alcun controllo.

Così come i poliziotti di Canicattì, compreso quello che è stato investito, stavano cercando di evitare un reato (lo spaccio di stupefacenti ndr.) che mette a rischio tossicodipendenza chi non ne ha mai fatto uso, ma anche di ammazzare pure chi è già consumatore. Evitare rischi e reati, garantendo l'ordine e la sicurezza pubblica, ripristinando la legalità, soccorrendo e salvando chi ha bisogno. Ecco perché indossano la divisa coloro che, tante volte, anche per motivi sciocchi e banali (una multa), vengono contestati e perfino aggrediti. Va tenuto però a mente che loro ci sono sempre anche, soprattutto, per aiutare, soccorrere, salvare. Non sono degli eroi, ma hanno scelto, utilizzando quelli che non sono slogan ma modus vivendi, di #essercisempre (per la polizia ndr.) e #possiamoaiutarvi (per i carabinieri ndr.). E sono un baluardo, l'unico, per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.