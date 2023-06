Cerca di colpire con un'accetta la moglie con in braccio la figlioletta, aggredisce i poliziotti e causa incidenti: arrestato 34enne

Avrebbe cercato di colpire con una accetta la moglie che aveva in braccio la loro bambina di pochi anni. La donna, nonostante il terrore, è riuscita a rifugiarsi - mettendosi in salvo - a casa dei genitori, ma la fuga non ha fatto desistere il marito che non soltanto l'ha inseguita, ma s'è anche fiondato dentro casa dei suoceri.

Caos a Palma di Montechiaro, nella tarda serata di ieri, dove il trentaquattrenne ha anche tamponato un'autovettura ferma e poi ha causato un incidente stradale ad un incrocio. Quando i poliziotti del commissariato cittadino sono intervenuti, l'uomo si è scagliato contro di loro. Gli agenti sono rimasti feriti e l'auto di servizio è stata pesantemente danneggiata.

Il trentaquattrenne, P. S., già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato, in flagranza di reato, per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, violazione di domicilio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento dell'autovettura di servizio.

Secondo le dichiarazioni rilasciate alla polizia dalla moglie, vittima dell'episodio di violenza, il trentaquattrenne farebbe uso di cocaina: da 5 a 7 grammi.

I due poliziotti rimasti feriti sono finiti al pronto soccorso dove i medici, dopo gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, hanno diagnosticato loro traumi guaribili rispettivamente in 7 e 12 giorni.