Testa di pecora con un proiettile conficcato negli occhi, seconda intimidazione in 4 mesi per imprenditore

Una testa di pecora con un proiettile conficcato negli occhi è stata lasciata davanti la porta di ingresso della nascente struttura ricettiva che è situata nelle campagne fra Agrigento e la città del Gattopardo. Quattro mesi dopo, i colpi di pistola, dieci forse quindici, esplosi contro lo stesso immobile, l’imprenditore agrigentino che fa parte dell’associazione antiracket “Libero futuro” è tornato nel “mirino” degli attentatori. La testa di ovino dovrebbe essere stata lasciata, senza che nessuno s’accorgesse di nulla, durante la notte fra mercoledì e ieri. Nella mattinata di ieri, la scoperta e l’Sos lanciato alla polizia di Stato. Sul posto sono accorsi prima gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro e poi quelli della Squadra Mobile della Questura di Agrigento. Il silenzio degli investigatori è categorico, ma un fascicolo è stato, naturalmente, aperto dalla Procura di Agrigento.

Appare scontato – ma non ci sono conferme istituzionali al riguardo - che la polizia, quale primissimo passo, abbia già sentito l’imprenditore, proprietario dello stabile dove dovrebbe nascere la struttura ricettiva. Servirà, però, del tempo, inevitabilmente, per provare a mettere dei punti fermi e tracciare la giusta pista investigativa da percorrere per arrivare all’identificazione dell’autore di quella che è stata una intimidazione, la seconda appunto nel giro di quattro mesi esatti.

Non ci sono certezze, né potrebbe essere altrimenti visto che l’inchiesta è in fase embrionale, ma non è escluso che la “mano” dei due episodi possa essere sempre la stessa. E questo perché se a marzo vennero esplosi dei colpi di pistola di medio calibro – dieci, forse quindici, - contro il prospetto esterno e contro alcune stanze dell’immobile, adesso la testa di pecora aveva un proiettile conficcato negli occhi.

L’imprenditore agrigentino intimidito fa parte dell’associazione antiracket “Libero futuro” di cui è presidente l’imprenditore empedoclino Gerlando Gibilaro.