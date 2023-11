Trovati con cocaina in macchina e mannitolo a casa: due arresti della polizia

Sono stati trovati in possesso di una borsa con 108 grammi di cocaina, mentre in casa avevano mannitolo. Due palmesi sono stati arrestati, dalla polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Entrambi, su disposizione del sostituto procuratore di turno, sono stati posti ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

I due - di 46 e 39 anni - sono stati fermati e controllati mentre erano in auto, su una Fiat Panda. Ritenendoli sospetti, entrambi - così come anche l'autovettura - sono stati sottoposti a perquisizione. Non ci hanno messo molto gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro a "stanare" la borsa con 108 grammi di cocaina. Ed a questo punto, la perquisizione è stata estesa anche nell'abitazioni dei due. A casa di uno sono stati trovati 25 grammi di mannitolo, mentre dall'altro - il 46enne - di grammi di mannitolo ce n'erano oltre 220 e un grammo circa di quella che è sembrata essere cocaina.

I due palmesi, già noti alle forze dell'ordine, sono stati quindi arrestati in flagranza di reato. La cocaina è stata sequestrata per essere sottoposta alle necessarie, consuetudinarie, analisi qualitative e quantitative.