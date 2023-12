"La moglie si inventò aggressione con l'acido ma la vittima era lui": cinquantenne torna in libertà

Dopo l'arresto di Silvana Sfortuna, la cinquantenne di Palma accusata di avere architettato la messinscena, fingendo di essere stata aggredita dal marito che le aveva tirato l'acido in faccia, l'uomo torna libero.

Il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, che ha firmato l'ordinanza cautelare in carcere a carico della donna, ha ordinato la liberazione nei confronti del marito nei cui confronti sono venuti meno tutti i gravi indizi di colpevolezza.

Il quarantottenne è stato arrestato il 5 dicembre dalla polizia con le accuse di lesioni gravissime ai danni della donna. Da sempre le due versioni sono state opposte. La moglie, collocata in una struttura riservata e protetta dopo avere denunciato maltrattamenti, ha sostenuto di averlo contattato, tenendo all'oscuro polizia e responsabili della comunità, per prendere degli indumenti.

Dopo avere preso appuntamento nella casa coniugale l'uomo l'avrebbe "accolta" con una bottiglietta di acido in mano e glielo avrebbe spruzzato in volto provocandole ustioni nella parte destra del viso. La stessa, dopo 24 ore, è tornata nella comunità.

Ben più preoccupanti le condizioni del marito rimasto ustionato in maniera grave alle mani, al volto e al collo tanto da essere ancora ricoverato al centro grandi ustioni dell'ospedale di Catania dove era piantonato e gli è stato notificato il provvedimento di liberazione. Il 48enne ha subito diversi interventi chirurgici ed è ancora in gravi condizioni.

"Non ho neppure toccato la bottiglietta, è stata lei ad aggredirmi". Il procuratore di Agrigento, Giovanni Di Leo, insieme alla polizia, lo aveva interrogato personalmente in ospedale e ha deciso di approfondire la questione. Ieri sera la svolta che arriva prima degli esami di laboratorio, fissati per il 9 gennaio, sulla bottiglietta e la borsa contenente gli indumenti che dovevano essere studiati dalla polizia scientifica alla ricerca di impronte.

Il suo legale Calogero Sferrazza aveva presentato istanza al tribunale del riesame definendo "inverosimile" la versione della donna. Le indagini svolte sul campo dalla squadra mobile hanno ribaltato la ricostruzione. Ulteriori dettagli saranno forniti in mattinata in una conferenza stampa in procura.

Intanto, nelle prossime ore, sarà fissato l'interrogatorio di garanzia della donna che ha nominato come difensore l'avvocato Giuseppe Vinciguerra.