Notte di Halloween, il piano movida sicura ha funzionato: raffica di multe per posteggio selvaggio e 4 giovani ubriachi in ospedale

Non ci sono state risse, gli agenti della polizia municipale hanno “stangato” altri 56 automobilisti e motociclisti indisciplinati e nel giro di tre giorni le sanzioni sono arrivate ad essere oltre 300, non sono stati trovati pusher al lavoro, né “abituali” consumatori di stupefacenti e le saracinesche dei locali della movida sono risultate essere già calate poco dopo la mezzanotte. Non all’una, come prescrive l’ordinanza del sindaco Franco Micciché, ma addirittura prima. Il piano di controlli straordinari – dopo i week end di inferno e delirio registratisi fra via Atenea e dintorni - pianificato dalla Questura dopo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica voluto dalla Prefettura – ha funzionato. Anche per la notte di Halloween. Ma quattro persone – due trentenni e altrettanti giovanissimi – sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” perché ubriachi fradici. I trentenni addirittura hanno rischiato il coma etilico.

I due uomini sono stati portati a contrada Consolida, dalle ambulanze del 118, da San Leone. Non si trovavano, per festeggiare la notte di Halloween, in uno dei locali del centro, ma in uno di quelli del viale Delle Dune. La voglia di baldoria e i brindisi sono stati, nel loro caso, così tanti che dopo aver iniziato a stare male, hanno perso conoscenza. Dalla parte opposta della città, ma sempre in periferia, sono stati due i ragazzini che, per il troppo bere, sono stati male. Anzi malissimo. Uno è stato soccorso dall’ambulanza e accompagnato al pronto soccorso. L’altro, a quanto pare, invece è stato portato in macchina, forse da familiari o da amici.

Eccezione fatta per questi casi di ebbrezza, che però appunto non si sono registrati in centro città, per il resto il piano di controlli – per dare “risposte” ai cittadini che si attendevano ordine, sicurezza e legalità – ha continuato a tenere testa a quella che era diventata, ma che è stata appunto già ridimensionata, una movida pericolosa. Una trentina, forse qualcuno in più, gli appartenenti delle forze dell’ordine in campo che, oltre a vigilare sull’intero centro storico, hanno setacciato tutti i locali della movida. Non sono state trovate irregolarità. Anzi, i gestori degli esercizi commerciali hanno anche – rimettendoci di fatto – abbassato le saracinesche prima del tempo. Gran da fare invece per gli agenti della polizia municipale che hanno trovato, laddove non avrebbero potuto starci, auto e moto parcheggiate in maniera selvaggia. Ben 56 le sanzioni fatte. E nel giro di pochi giorni sono salite ad oltre 300 le multe per posteggio selvaggio, a conferma del fatto che “non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire”.