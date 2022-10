Movida: imprenditore non abbassa la saracinesca all'ora stabilita, sequestrati spinelli e 98 multe per sosta selvaggia

C’è stato il titolare di un locale di via Pirandello, uno di quelli della movida, che non ha voluto abbassare la saracinesca. Mentre tutti gli altri colleghi, seppur a malincuore, hanno rispettato l’ordinanza contro la movida-violenta e, all’una in punto, hanno chiuso i locali, un imprenditore s’è ribellato. E non ha, di fatto, ascoltato neanche le sollecitazioni della polizia.

E’ da settimane – da quando il sindaco Franco Micciché, su richiesta del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha firmato l’ordinanza - che i malumori e le proteste degli esercenti commerciali vanno avanti. Nessuno però, almeno fino alla notte fra sabato e ieri, si era concretamente, platealmente, opposto a quelle che sono serrate anticipate che creano perdite economiche. Adesso per l'esercente scatterà una multa, per il mancato rispetto dell’ordinanza sindacale, e non è escluso che possano anche essere siglati provvedimenti di temporanea sospensione dell’attività. Non è filato tutto liscio comunque, non come il fine settimana precedente, nel centro di Agrigento. In piazza Cavour è stata segnalata una rissa fra immigrati. All’arrivo della pattuglia dei carabinieri degli esagitati non c’era però più alcuna traccia. A Porta di Ponte, i militari della Guardia di finanza – accompagnati dall’unità cinofila – hanno recuperato e sequestrato alcuni spinelli. E per un giovane, trovato in possesso di un po’ di roba, è scattata la segnalazione alla Prefettura quale consumatore abituale di stupefacenti. In azione, per il secondo week end consecutivo, anche gli agenti della polizia municipale e della provinciale. A loro spetta il compito di evitare che la viabilità vada, come è appunto già successo, in tilt. Ben 98 le multe elevate - ai proprietari di auto e moto – per sosta selvaggia. Perché è vero che in centro mancano le aree di parcheggio, ma è anche vero che gli indisciplinati automobilisti, lasciando un po’ dove capita auto e moto, spesso mettono a rischio anche eventuali interventi di soccorritori e forze dell’ordine, oltre ad intrappolare gli automobilisti corretti. Ancora una volta, non sono mancate le proteste di cittadini – residenti nel centro storico - per la musica ad alto volume di un locale della via Atenea. I controlli, meticolosi e capillari, delle forze dell’ordine hanno comunque evitato che – fra via Atenea e dintorni – scoppiasse ancora una volta, come è stato tre e quattro week end fa, il delirio.