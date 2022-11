Stop alla movida all'1 di notte, Confcommercio incontra il prefetto: "Grande disagio"

Una delegazione della Fipe - la federazione degli esercenti pubblici - di Confcomercio ha incontrato il prefetto Maria Rita Cocciufa per discutere in merito all'ordinanza sindacale che ha disposto la chiusura di tutti i locali all'1 di notte fino a domani.

All'incontro hanno preso parte il presidente provinciale e consigliere nazionale Gabriella Cucchiara; Calogero Cacciatore, vicepresidente Fipe e Mario Ciulla, delegato.

"Nel portare la voce e il disagio dei tanti imprenditori del comparto - si legge in una nota della federazione - è stata, innanzitutto, sottolineata l'oggettiva difficoltà a controllare l'intero territorio, anche a causa del numero inferiore delle forze dell'ordine, e tutto ciò a discapito di una serena conduzione aziendale. Necessario, risulta essere il buonsenso di ognuno, non bisogna far ricadere le manchevolezze di cui soffre la città solo sulle spalle degli imprenditori".

Nel corso dell'incontro si è discusso di parcheggi e abbandono di rifiuti. Il suggerimento dato dagli esercenti al rappresentante del governo è stato quello di creare ulteriori spazi per la sosta delle auto e dotare le strade di un numero maggiore di cestini.

"Il prefetto è stato molto disponibile e si è detto pronto a collaborare con gli imprenditori, - dichiara Gabriella Cucchiara - chiedendo a quest' ultimi di intraprendere, in maniera unitaria, un percorso che possa essere basato sulla legalità, la condivisione delle regole".