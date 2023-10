L'anziano affetto da Alzheimer scomparso a Naro, Prefettura attiva il piano ricerche: "Tas" dei pompieri al lavoro

La Prefettura di Agrigento ha attivato il piano persone scomparse. A Naro dove, da ieri mattina, si cerca pensionato 86enne, affetto da Alzheimer, Lorenzo Coluzzi, è arrivata la squadra "Tas" (Topografia applicata al soccorso) dei vigili del fuoco. Le perlustrazioni e ricerche dell'anziano verranno adesso fatte con personale e strumentazioni che analizzeranno i dati geo-referenziati. Vi sarà, di fatto, supporto tecnico e cartografico per rastrellare anche il più piccolo angolo di territorio.

Lorenzo Coluzzi si è allontanato alle ore 5 circa di ieri dalla casa di cura di Naro dove alloggiava. Le ricerche, ieri, così come durante la notte, si sono concentrate - ritenendo che l'86enne non possa essersi allontanato molto - nelle campagne intorno alla struttura. Ma non hanno avuto alcun esito.

La Prefettura di Agrigento, fin da ieri, è in costante contatto con i carabinieri. Dopo che è stato attivato il piano di ricerche, durante la riunione dell'apposito organismo, che sta per iniziare, si valuterà se è opportuno o meno richiedere l'intervento delle unità cinofile ed eventualmente anche di un elicottero.

Si tratta - lo ricordiamo - di una persona anziana (ha 86 anni) e affetto di Alzheimer. Chiunque lo vedesse - l'attenzione va tenuta alta anche al di fuori del comprensorio Narese - deve contattare immediatamente i numeri: 340 40 90 940, 339 88 95 188 o allertare le forze dell’ordine al Nue 112.