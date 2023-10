Anziano affetto da Alzheimer si allontana dalla casa di cura: ricerche in corso in tutta Naro

L'intera comunità di Naro si sta mobilitando. E non soltanto attraverso i social.

Da una casa di cura di Naro, stamani, si è allontanato Lorenzo Coluzzi che è affetto da Alzheimer. "Appare confuso e smarrito", spiegano i familiari che - attraverso i social, condividendo la foto dell'anziano, lanciano un accorato appello: "Chiunque lo vedesse, contattasse subito i numeri: 3404090940 o 339 8895188, oppure allertasse le forze dell’ordine". Basta chiamare, infatti, il numero unico d'emergenza, il 112, e segnalare come e dove, provando magari anche a non perderlo d'occhio, è stato visto l'anziano. I carabinieri della stazione di Naro, coordinati dal comando compagnia di Licata, stanno setacciando ogni angolo del paese, cercando di fare in fretta per ritrovarlo. E' stata naturalmente, come procedura esige, già notiziata la Prefettura di Agrigento che coordinerà il piano di ricerche persone scomparse.