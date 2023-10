Anziano affetto da Alzheimer scomparso da oltre 24 ore: nessun esito le ricerche

Non è stato ancora ritrovato. Nonostante le ricerche vadano avanti ormai da oltre 24 ore, non è saltata fuori nessuna traccia del pensionato 86enne, affetto da Alzheimer, Lorenzo Coluzzi. L'anziano, che a causa della malattia non può che apparire "confuso e smarrito", si è allontanato alle ore 5 circa di ieri dalla casa famiglia di Naro. A mobilitarsi per tentare di ritrovarlo, il più in fretta possibile, sono stati i familiari, i carabinieri e tantissimi naresi.

Il pensionato si è allontanato a piedi, non portando con se il telefono cellulare. Le ricerche, ieri, così come durante la notte, si sono concentrate - ritenendo che l'86enne non possa essersi allontanato molto - sulle campagne intorno alla struttura dove era alloggiato. Il sindaco Maria Grazia Brandara, ieri, subito dopo che è calata la sera, ha dato disposizioni agli operai comunale di riaprire, e di tornare a cercarlo, anche nel cimitero comunale.

La Prefettura di Agrigento è in costante contatto con i carabinieri. Fra qualche ora verrà fatta una riunione dell'apposito organismo per le persone scomparse e dovrebbe essere attivato, nel giro di poche ore, il piano di ricerche. Un piano che prevede l'arrivo delle unità cinofile ed eventualmente anche di un elicottero per setacciare il comprensorio narese.

Si tratta - lo ricordiamo - di una persona anziana (ha 86 anni) e affetto di Alzheimer. Chiunque lo vedesse - l'attenzione va tenuta alta anche al di fuori del comprensorio Narese - deve contattare immediatamente i numeri: 340 40 90 940, 339 88 95 188 o allertare le forze dell’ordine al Nue 112.