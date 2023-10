Secondo incendio di macchia Mediterranea in pochi giorni, la Uil: "Quanto si dovrà aspettare per il distaccamento dei volontari?"

Già nella notte fra venerdì e sabato un vasto incendio ha devastato la macchia Mediterranea di Linosa. Stamani, un nuovo rogo. Ed è già arrivato l'Sos, con richiesta di intervento da parte della squadra che è in servizio al distaccamento aeroportuale di Lampedusa, dagli abitanti della piccola isola delle Pelagie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pompieri stanno, al momento, valutando quanto sia vasto il nuovo fronte di fiamme e fumo. A seconda dell'entità decideranno se è, o meno, il caso di intervenire. Un soccorso che significa far trasportare la squadra dei vigili del fuoco, con una motovedetta della Capitaneria di porto, fino a Linosa, impiegando un'ora e mezza circa.

"Venerdì scorso abbiamo chiesto aiuto ed intervento, per spegnere l'incendio, del vigile in pensione. E' increscioso quello che accade a Linosa perché è da più di 12 anni che c'è un progetto, un finanziamento di 250mila euro, sono iniziati i lavori, ma ancora non si riesce a consegnare il distaccamento volontario su Linosa - ha spiegato il segretario provinciale Uil vigili del fuoco di Agrigento, Antonello Di Malta, - . Un distaccamento che consentirebbe in prima battuta di far intervenire i volontari e poi, qualora necessario, andrebbero i pompieri da Lampedusa. Bisogna che l'amministrazione acceleri il processo di ultimazione dei lavori allo stabile che deve essere consegnato al comando vigili del fuoco di Agrigento affinché apra il distaccamento volontario".

A "lasciare" i fondi per realizzare il progetto del distaccamento volontario era stata l'amministrazione di Giusi Nicolini.