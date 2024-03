Villa del sole, la Regione chiede ancora chiarimenti al Comune

La Regione siciliana, per la seconda volta in due mesi, chiede chiarimenti al Comune di Agrigento sui lavori alla villa del Sole. Tutto questo a seguito dell’esposto del Codacons. In particolare la richiesta riguarderebbe le varianti urbanistiche istruite dagli uffici e approvate dal Consiglio comunale. Si fa riferimento anche a quelle relative alle zone di espansione e commerciali.

L’associazione che tutela i consumatori, il cui responsabile regionale è Giuseppe Di Rosa, aveva infatti chiesto ai competenti organi regionali un accesso ispettivo al Comune di Agrigento per valutare se l’azione amministrativa sia indirizzata e viziata da condizionamenti esterni.

“Tra l’altro - spiega Di Rosa - abbiamo chiesto di verificare se la spesa pubblica, i concorsi, gli appalti, le varianti urbanistiche e altri atti fondamentali dell’amministrazione attiva e degli uffici comunali siano effettivamente improntati al perseguimento dell’interesse pubblico, ovvero se siano a beneficio dei soliti noti.

Ora, dopo l’assessorato regionale alla Funzione pubblica e alle Autonomie locali, che nel mese di gennaio ha avviato l’istruttoria sul nostro esposto, adesso anche il dipartimento dell’Urbanistica dell’assessorato al Territorio ha richiesto al Comune di Agrigento di formulare con urgenza una relazione sulle singole attività da noi indicate e relative sia alla variante urbanistica per realizzare una nuova costruzione nell’area della villa del Sole, sia all’accoglimento di numerose varianti urbanistiche che stanno già comportando la trasformazione irreversibile di ampie porzioni del territorio comunale, ma anche sull’interruzione non motivata dell’iter del nuovo strumento urbanistico.

Rimaniamo quindi in attesa delle risposte del Comune che renderemo note, tempestivamente, all’opinione pubblica”.