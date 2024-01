Caso Villa del Sole, interrogazione parlamentare di Ismaele La Verdera: chiesti "chiarimenti urgenti"

Un’interrogazione, con primo firmatario Ismaele La Vardera di Sud Chiama Nord, con un totale di 7 parlamentari che hanno sottoscritto il documento, su “chiarimenti urgenti in merito ai lavori in corso per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico, con demolizione dell’intero patrimonio arboreo della Villa del Sole ad Agrigento, effettuati in assenza di alcuna autorizzazione paesaggistica al progetto appaltato dall’amministrazione comunale”.

Il Codacons fa sapere che è “approdato in parlamento regionale il caso sull’avvio di un cantiere per la costruzione di un fabbricato in piena zona B Grappelli, cioè all’interno della Villa del Sole di Agrigento, senza che la Soprintendenza abbia rilasciato il nulla osta al progetto esecutivo mai pervenuto ai suoi uffici”.

Il primo firmatario sarebbe dunque Ismaele La Vardera, vice presidente vicario della Commissione parlamentare regionale antimafia.

“Lui e gli altri di Sud chiama Nord - spiega Peppe Di Rosa del Codacons - vogliono vederci chiaro dopo la nostra denuncia e le iniziative intraprese assieme a tantissime altre associazioni ambientaliste a tutela del territorio. Adesso il problema passa ai livelli superiori. Non siamo contro l’eventuale costruzione di una struttura che venga utilizzata come asilo e polo per l’infanzia: avremmo fatto in modo di riammodernare tutti gli asili della città, specie quelli addirittura chiusi per l incuria di chi amministra ed ha amministrato Agrigento da 40 anni. Ma la città deve tornare ad essere amministrata rispettando le regole e con estrema trasparenza”.