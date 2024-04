Elezioni amministrative a Campobello di Licata, il M5s sosterrà Antonio Pitruzzella

Elezioni amministrative a Campobello di Licata, ad una decina di giorni dalla presentazione delle liste i motori della politica locale si iniziano a "scaldare". Ad annunciare il supporto ad Antonio Pitruzzella, candidato del Partito Democratio e sindaco uscente dopo l'annullamento del voto per un errore nella scheda elettorale, è oggi il Movimento 5 stelle.

"Tale scelta arriva al termine di un confronto, durante il quale sono state individuate quelle che dovranno essere le priorità per migliorare la qualità di vita dei cittadini di Campobello di Licata - dice una nota -. Confidiamo, insieme, di poter costruire un futuro migliore per la città e per questo invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi".