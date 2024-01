"Pasticcio" Villa del sole, l'allarme delle associazioni: "Si rischia di perderla per sempre insieme ai finanziamenti"

Dopo la lettura degli atti concessi dalla soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento sui relativi permessi, non concessi al Comune per l'avvio dei lavori di costruzione di un asilo, con annesso polo dell'infanzia, all'interno della villa del Sole di Agrigento, in mattinata i responsabili delle associazioni Legambiente, Codacons, Mareamico e il gruppo “Agrigento punto e a capo” si sono riuniti per chiedere alle istituzioni di fare il possibile per non perdere il finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro del Pnrr concesso per la realizzazione dell'opera e di restituire al più presto la villa alla città. Il caso è esploso dopo le polemiche legate all'abbattimento degli alberi.

“La situazione è veramente molto ingarbugliata – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie, Daniele Gucciardo di Legambiente – l'obbiettivo dei cittadini è quello di avere nuovamente fruibile la villa del Sole. Propongo un condono tombale sulla vicenda, un condono amministrativo e penale che – aggiunge Gucciardo - tenendo conto dei fatti accaduti, portasse a un accordo di salute pubblica per ottenere la riqualificazione della villa del Sole”.

Sulla stessa linea di pensiero di Legambiente si è detto anche il codacons. "Hanno iniziato abusivamente – dice Giuseppe Di Rosa –, non vogliamo ricorrere al palazzo di giustizia, non vogliamo inquisire ma non possiamo dire di non essere a conoscenza di fatti criminosi”.

L'associazione Mareamico, rappresentata da Claudio Lombardo, si è, invece, soffermata sul passaggio avvenuto in consiglio comunale: “È stato detto – precisa Lombardo – che avevano tutti i permessi e anche qualche consigliere di opposizione, alla luce di questa dichiarazione ha votato favorevolmente. I consiglieri comunali – conclude Mareamico – sono stati ingannati”.

“Ci auguriamo che la villa possa essere restituita al più presto agli agrigentini” è stato invece il commento di Mario Aversa, responsabile del gruppo “Agrigento punto e a capo” che, sempre dai microfoni di AgrigentoNotizie, ha dichiarato di attendere con fiducia la conferenza stampa annunciata da Palazzo dei Giganti sul caso villa del Sole.