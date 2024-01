Villa del Sole, Firetto e Bruccoleri chiedono di riportare gli atti in aula

Il progetto per la realizzazione di una scuola dell'infanzia alla Villa del Sole non possedeva i pareri necessari al momento in cui fu sottoposto al Consiglio comunale, nonostante fosse stato detto il contrario: i consiglieri Lillo Firetto e Margherita Bruccoleri chiedono che il provvedimento torni in aula "Sollano" perchè si valuti un annullamento del voto positivo dello stesso.

La richiesta, da attuare in autotutela da parte del Municipio, è stata protocollata questa mattina e parte da un assunto: durante i lavori di consiglio era stato dichiarato che il progetto potesse essere approvato in variante allo strumento urbanistico, dato che l'ente - si disse - "abbiamo acquisito i relativi pareri, qual è quello della Forestale che ha comunicato che non vi è nessun vincolo, il parere della Soprintendenza, il parere igienico sanitario da parte dell'Aspe e il parere da parte della Sovraintendenza ai beni culturali e ambientali e dei Vigili del Fuoco, anche dei Vigili del Fuoco, sulla progettazione definitiva”.

"Solo da ultimo invece - scrivono adesso Firetto e Bruccoleri -, è emerso, anche a mezzo degli organi di stampa che in realtà la Soprintendenza non aveva reso parere favorevole". L'ente - come riportanto nei documenti resi pubblici dal Codacons - aveva infatti dato un parere alla progettazione preliminare, ma rimaneva in attesa "della trasmissione formale del progetto definitivo ai fini del rilascio dell’autorizzazione di competenza. Nelle more del rilascio delle dovute autorizzazioni, si diffida codesto comune ad eseguire qualsiasi categoria di lavori". A questo l'ente regionale aggiunse, in un'altra nota, che "qualsiasi altro parere comunque espresso dalla scrivente Soprintendenza su un progetto non esecutivo (...) è da ritenersi meramente interlocutorio e finalizzato alla successiva predisposizione del progetto esecutivo sul quale rilasciare la eventuale autorizzazione", ribadendo in quella sede - siamo già a gennaio, quasi un mese e mezzo dopo la consegna del cantiere - la necessità di una relazione agronomica di accompagnamento "visto il valore del contesto paesaggistico di riferimento" e che "la realizzazione delle opere dovrà essere preceduta dalla preventiva piantumazione di adeguate essenze arboree ad uno stato vegetativo maturo, in modo che si possa inequivocabilmente dimostrare la configurabilità degli interventi già effettuati come sostituzione di alberi ed arbusti".

"Pertanto - scrivono nel loro atto Firetto e Bruccoleri - da quanto sopra esposto, è evidente che le dichiarazioni rese nel corso del consiglio comunale risultano essere errate , come accertato dalla Soprintendenza di Agrigento, anche se tuttavia dette dichiarazioni in ordine all'acquisizione dei pareri favorevoli sono state determinanti, in ordine alla votazione favorevole all’unanimità da parte di consiglieri comunali del progetto".

Per questo i due consiglieri chiedono l'immediato riesame della deliberazinoe di Consiglio comunale "onde accertare e verificare quanto occorso e gli eventuali rimedi anche ai fini di un eventuale annullamento in autotutela, atteso che la votazione della deliberazione in oggetto risulta essere stata conseguita sulla base di una erronea e gravemente lacunosa rappresentazione dei fatti, in particolare in ordine alla rappresentata sussistenza di pareri favorevoli in realtà non rilasciati o comunque dal tenore non rispondente a quanto rappresentato al Consiglio".

Questo, concludono, "anche per accertare eventuali responsabilità nonché a tutela dell’intero Consiglio comunale".