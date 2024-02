La richiesta del Codacons: "La commissione antimafia ci ascolti sul comune di Agrigento"

Il responsabile regionale trasparenza enti locali dell’associazione Codacons Giuseppe Di Rosa ha formalmente chiesto di essere audito dalla Commissione parlamentare antimafia sulla situazione del Comune di Agrigento.

Nel recente passato l'associazione aveva inoltre richiesto all'organismo regionale di effettuare un accesso ispettivo.

Tra i temi indicati: appalto dei lavori alla Villa del Sole con fondi Pnrr, in variante urbanistica; acquisto di quattro suv e personal computer con i fondi destinati alle attività ludiche dei minori; pubblicazione di concorsi per agente della polizia municipale, mai effettivamente autorizzati; assunzione di operatori e professionisti nell’ambito delle attività del distretto eocio-sanitario; accoglimento di varianti urbanistiche a seguito di precedenti dinieghi; sospensione immotivata dell’iter del nuovo strumento urbanistico; proroga, illegittima, dell’appalto per la raccolta dei rifiuti nell’intero territorio comunale; proroga appalto servizio trasporti urbano; varie estensioni dell’appalto per l’igiene pubblica cittadina e ulteriori appalti, forniture e prestazioni di servizi connessi con il Distretto turistico".