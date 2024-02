Lavoratori "in nero" e irregolarità anche in studi e laboratori: denunciati due medici

Lavoratori "in nero" - due per la precisione - anche in studi medici, ambulatori e laboratori di analisi. Ma anche alcune irregolarità. Ad accertarlo, ispezionando 4 strutture sanitarie di Agrigento, sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro e in un caso i militari dell'Arma del Nas. Due medici sono stati denunciati e altrettante attività sono state sospese e segnalate all'Asp per i provvedimenti di competenza.

Una 75enne è stata ritenuta responsabile di omessa sorveglianza sanitaria, mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti, mancata formazione e informazione e omessa valutazione e redazione del documento di valutazione dei rischi. Una 40enne è stata invece deferita alla Procura per mancata formazione e informazione dei lavoratori e omessa valutazione e redazione del documento di valutazione dei rischi.

Cinque complessivamente i lavoratori controllati, due dei quali sono stati trovati al lavoro senza alcun contratto.

I carabinieri hanno elevato, a carico dei titolari delle due strutture, ammende per 90.000 euro e sanzioni per oltre 25.000 euro.