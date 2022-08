Gigantesco peschereccio stracarico di migranti arriva a Lampedusa

Dopo un'intera notte e quasi un'intera giornata di stop agli approdi, un grosso peschereccio - stracarico di migranti - è attraccato a molo Favarolo.

Ore 18,46. Un peschereccio in ferro, con almeno 300 persone,. è stato agganciato dalle motovedette di Guardia di finanza e Capitaneria di porto. E' in corso, al momento, lo sbarco su molo Favarolo. Il conteggio approssimativo parla di circa 300 migranti, ma non si ha contezza di quanti ve ne siano sotto coperta.

Ore 9,30. Sono 80 i migranti che hanno già lasciato l'hotspot di contrada Imbriacola e sono stati scortati fino al porto di Lampedusa dove verranno imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. A disporre il nuovo, ennesimo, trasferimento è stata la Prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale.

Nella struttura di primissima accoglienza restano, al momento, 455 ospiti a fronte di 350 posti disponibili. Stanotte non si sono registrati sbarchi. Ieri, a Lampedusa, con 5 diverse imbarcazioni erano giunti in 364.