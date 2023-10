L'incendio che ha fatto affondare il caicco Turkuaz, Uilpa: "Serve idoneo mezzo nautico"

"L’incendio in mare di ieri dell’imbarcazione da diporto Turkuaz mette a nudo la carenza di natanti antincendio per il soccorso in mare e portuale.L’efficacia e i tempi di spegnimento da parte della nave Diciotti della Guardia costiera dimostra che se i vigili del fuoco avessero avuto in dotazione un'unità idonea il caicco non sarebbe andato distrutto". Lo scrive Antonello Di Malta, segretario provinciale della Uilpa vigili del fuoco, che ha indirizzato una lettera al prefetto di Agrigento Filippo Romano; al capo dipartimento dei vigili del fuoco, prefetto Laura Lega, e al capo del corpo nazionale Carlo Dell'Oppio. La sigla sindacale chiede di "valutare la necessità di assegnare ai vigili del fuoco di Lampedusa un mezzo nautico antincendio con caratteristiche idonee al servizio e relativo personale".

"Lampedusa è meta turistica con una grossa flotta di pescherecci e natanti da diporto, nonché importanti motovedette destinate all'immigrazione, ha un potenziale rischio di incendi che viene spesso sottovalutato - ha spiegato Di Malta - .