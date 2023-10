Scoppia l'incendio sul super caicco "Turkuaz": 30 turisti messi in salvo

L'imbarcazione, in legno di mogano, nota per i tour fra le calette più suggestive di Lampedusa e sul quale si degustavano piatti tipici siciliani, andrà verosimilmente distrutta dal fuoco

Uno spaventoso incendio è scoppiato sul super caicco Turkuaz, famoso fra quanti amano e villeggiano a Lampedusa. Le fiamme hanno avvolto l'imbarcazione, in legno di mogano, di 90 piedi, mentre si trovava - per il classico giro dell'isola - nella parte Nord della maggiore delle Pelagie. Subito, senza perdere neanche un secondo di tempo, sono stati portati in salvo i circa 30 turisti presenti fra l'ampia coperta e gli interni. Turisti che stanno bene e che sono già al porto.

A bordo c'erano complessivamente 37 persone. Tutti sono stati recuperati e messi in salvo da un natante che era nelle vicinanze

Il caicco, noto appunto per i tour fra le calette più suggestive di Lampedusa e sul quale si degustavano piatti tipici siciliani, è stato invece avvolto dalle fiamme. Increduli, praticamente sotto choc, gli imprenditori turistici proprietari dell natante.

Non ci sono, purtroppo, imbarcazioni di soccorso per questo genere di eventi a Lampedusa. Pare che alcuni pescatori abbiano cercato di aiutare a spegnere le fiamme, ma verosimilmente la stupenda e confortevole imbarcazione, che ha sempre offerto escursioni indimenticabili, andrà distrutta.

La Capitaneria di porto ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno raggiunto il caicco con una motovedetta della Guardia costiera. I pompieri non hanno infatti una motovedetta antincendio propria.