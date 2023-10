L'incendio che ha devastato il caicco Turkuaz, è intervenuta la nave Diciotti per spegnere le fiamme: la nave è affondata

E' stata fatta intervenire la nave Diciotti della Guardia costiera, che era al largo delle isole Pelagie, impegnata negli ordinari servizi anti-immigrazione, per spegnere l'incendio che ha devastato il caicco Turkuaz.

In prima battuta, mentre la nave Diciotti faceva inversione verso la costa di Lampedusa, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale è stata imbarcata su una motovedetta della Capitaneria e i pompieri hanno cercato di fare il possibile. Lampedusa, che non è nell'entroterra, non ha - e adesso è il momento della rabbia - una motovedetta antincendio dei vigili del fuoco. Se solo ci fosse stato un mezzo idoneo, con un grosse e potenti motopompe, il caicco avrebbe potuto salvarsi. Il Turkuaz è invece affondato.

La nave Diciotti, trovandosi al largo, ha impiegato più di un paio d'ore per tornare verso la terraferma e alle 18,30, non appena la Diciotti ha azionato il dispositivo antincendio, il maxi rogo è stato immediatamente domato. Se i pompieri di Lampedusa avessero avuto quello che in un'isola dovrebbe esserci, il caicco non sarebbe andato distrutto. Trentasette le persone, fra cui una trentina di turisti, portati in salvo, per fortuna, da un natante che era a poca distanza. Ad accorgersi del fumo che usciva dagli oblò, ad avvicinarsi e a prestare subito i necessari soccorsi, imbarcando tutti i turisti, fra cui anche un bambino, è stato Giovanni Lombardo.

La nave Diciotti è intervenuta, ma non c'è stato nessun bisogno di azionare il dispositivo antincendio anche in occasione del recente rogo divampato nella sala macchine del traghetto di linea.