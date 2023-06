Lampedusa senza internet e linea telefonica da una settimana, il guasto ha i giorni contati

Da una settimana, Lampedusa è senza linea telefonica fissa, né mobile e senza alcun collegamento internet. Dovrebbe però durare ancora per poco, al massimo forse un altro paio di giorni. "Le aziende che si stanno occupando della riparazione del cavo sottomarino, localizzato a circa 57 chilometri dalla costa di Licata, contano di poter ripristinare integralmente i servizi di rete fissa e mobile nel corso della mattinata di martedì - ha reso noto il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, - . Il cavo sottomarino in fibra ottica che collega le isole Pelagie è in fase di riparazione e le imprese stanno operando, in mare aperto, con nave posacavi specializzata".

Banche e uffici, da giorni, non possono operare a causa del blackout informatico. Disagi enormi anche per i tanti turisti che già affollano l'isola e che non possono prelevare contanti dai bancomat e neanche utilizzare il pos. Funzionano parzialmente le attività che hanno una connessione satellitare privata o un abbonamento con un paio di gestori. In voga, quale estremo rifugio, è tornata la cabina telefonica davanti la quale non mancano le file.