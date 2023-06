Lampedusa isolata, rete fissa e internet in blackout: forse tranciato cavo sottomarino

Lampedusa è isolata dal mondo. Da ore, sull'isola non c'è linea telefonica fissa, né possibilità di collegamenti internet. L'unica connessione, per telefoni mobili, che funziona è la Tim. Non è chiaro cosa sia accaduto: quasi tutti sull'isola parlando di un cavo tranciato a circa 57 chilometri da Licata, ma non vengono escluse altre problematiche.

Il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, sta cercando di capire quale sia il motivo del disservizio che sta creando disagi.