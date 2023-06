Lampedusa senza internet e linea da giorni, turisti in fila davanti la cabina telefonica

Alcuni dei turisti, che in questi giorni affollano l'isola, non credevano che ancora ve ne fosse una. Altri, i più giovani, non l'avevano mai utilizzata in vita loro. Tutti, o quasi, si sono ritrovati in fila, ad attendere il proprio turno, per poterla utilizzare. E' con la cabina telefonica che è sembrata tornare indietro nel tempo, senza più ansia da connessione e da chat, Lampedusa.

Da cinque giorni, Lampedusa e Linosa non hanno collegamento internet. Il cavo sottomarino che parte da Licata e arriva alle Pelagie sarebbe stato tranciato da un peschereccio, provocando il blocco dei sistemi informatici. Banche e uffici non possono operare a causa del blackout informatico. Molti i turisti che non possono prelevare contanti dai bancomat e neanche utilizzare il pos. Soltanto un paio di gestori della telefonia mobile sembrano funzionare. Tutto il resto è bloccato. Ed ecco dunque che l'unico strumento di comunicazione, per molti appunto, è tornato ad essere la cabina telefonica.

Qualcuno parla di "stress", altri - forse i più romantici - di "emozione". Un modo comunque per "usare il telefono soltanto per necessità, staccando un po' la spina" - è stato commentato - . Certo è che, in questi giorni, sulla più grande delle isole Pelagie, si sta vivendo una sorta di revival anni Novanta.