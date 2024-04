Montagne di rifiuti in via Ragazzi del '99, residenti esasperati: "Non possiamo neanche aprire i garage"

Sacchetti di rifiuti abbandonati inesorabilmente sul ciglio della strada, maleodoranti e degradanti per il contesto urbano. La loro presenza è stata segnalata alla redazione di AgrigentoNotizie da alcuni residenti che, tra l’altro, proprio a causa della spazzatura lasciata a marcire sull’asfalto, non sono nelle condizioni di aprire i garage.

“Abbiamo più volte tentato di contattare i vigili urbani - raccontano - ma non abbiamo ottenuto nessuna risposta. Nessuno ha alzato la cornetta del telefono. Per non parlare della presenza di topi che attratti dagli odori della spazzatura, si aggirano indisturbati nella zona”.