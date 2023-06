Tranciato cavo sottomarino al largo di Licata, Lampedusa senza internet da 4 giorni

Da quattro giorni Lampedusa e Linosa non hanno collegamento internet. Il cavo sottomarino che parte da Licata e arriva alle Pelagie sarebbe stato tranciato da un peschereccio, provocando il blocco dei sistemi informatici.

Banche e uffici non possono operare a causa del blackout informatico.

Molti i turisti che non possono prelevare contanti dai bancomat e neanche utilizzare il pos. Funzionano parzialmente le attività che hanno una connessione satellitare privata o un abbonamento con un paio di gestori.

Per riparare il danno occorre l'arrivo di tecnici su una nave, che potranno giungere non prima di venerdì, mentre le proteste montano. Il guasto è stato individuato in un tratto di cavo sottomarino che si trova a 57 miglia da Licata.