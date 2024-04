Diciottenne tenta di scappare all'arrivo delle pattuglie e un carabiniere resta ferito

Un carabiniere è rimasto ferito, per fortuna non in maniera grave, durante l'intervento, in contrada Mintina a Licata, che ha permesso di bloccare 4 minorenni intenti a bruciare un ammasso di cavi elettrici per separare la plastica dal rame.

Come già emerso nei giorni scorsi, i ragazzi - uno in particolar modo - hanno tentato la fuga alla vista dei militari dell'Arma. Il diciottenne ha cercato di scappare mettendosi alla guida di un'utilitaria, ma il carabiniere è riuscito, restando appunto ferito, a bloccarlo. Il militare è stato refertato dai medici che gli hanno diagnosticato lesioni personali guaribili in pochi giorni. Ed è per questo motivo che si è configurata anche l'ipotesi di reato - oltre a quella di combustione illecita di rifiuti - di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale.

Uno dei denunciati ha appena 14 anni, due ne hanno 16 e l'ultimo appunto ha 18 anni.

