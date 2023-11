"Ares" blocca il pacco all'ingresso del carcere: trovato hashish per un detenuto, aperta un'inchiesta

C'è chi tenta di far entrare in carcere, al "Pasquale Di Lorenzo" di contrada Petrusa, telefoni cellulari utilizzando i droni. E chi invece invia pacchi, con all'interno vestiti e beni di prima necessità per i detenuti, e vi nasconde della droga. Tre i pezzi di hashish che sono stati ritrovati, stamani, dentro altrettanti paia di jeans. A controllare e bloccare il pacco in entrata nella casa circondariale di Agrigento sono stati gli agenti della polizia Penitenziaria che oggi avevano a disposizione anche "Ares": l'unità cinofila di Palermo che normalmente fa servizio al "Pagliarelli".

La "roba" è stata sequestrata immediatamente ed è stata subito aperta un'inchiesta. E' stato individuato chi era il detenuto destinatario del pacco, ma anche naturalmente il mittente. Ed è proprio quest'ultimo che finirà nei guai con la Procura della Repubblica di Agrigento.

Le tre lunghe strisce di hashish erano state nascoste accuratamente all'interno di tre diverse paia di jeans. Nessuno poteva immaginare che oggi, però, durante i controlli antidroga sui pacchi in entrata al carcere, vi sarebbe stato anche "Ares". E il suo infallibile fiuto ha bloccato il pacco che è stato portato al casellario dove, alla presenza del detenuto destinatario, è stato controllato. Immediatamente gli agenti della Penitenziaria di Agrigento hanno scovato l'hashish.