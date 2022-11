Furto mirato in una casa di campagna: portata via una motocicletta da cross

Probabilmente sapevano. Erano a conoscenza del fatto che all'interno del fabbricato di contrada Calandra c'era una motocicletta da cross. E l'hanno fatta sparire senza lasciare tracce. A fare la scoperta è stato il proprietario dell'appezzamento di terreno, un sessantanovenne che, quotidianamente, si reca in contrada Calandra.

L'uomo, arrivando, ha subito notato il portone di ferro danneggiato. Non ha potuto far altro che andare a controllare all'interno del fabbricato e ogni suo dubbio è diventato realtà: la motocicletta da cross, priva di targa, era scomparsa. L'area di campagna è risultata essere munita di un sistema di videosorveglianza, ma nessuno è riuscito a recuperare immagini di quel giorno.

Il sessantanovenne canicattinese ha formalizzato subito - il furto si è registrato negli scorsi giorni - denuncia al commissariato di polizia della città dell'uva Italia. Sono state avviate le indagini per provare a recuperare elementi utili ad identificare i balordi. Non filtrano però indiscrezioni in merito all'attività investigativa.