Scippata della collana mentre è in piazza, pensionata sotto choc: hanno agito in due

E' stata avvicinata da un uomo che aveva il volto parzialmente coperto. Un malvivente che con gesto fulmineo le ha strappato la collana d'oro. Un gioiello che s'è naturalmente spezzato, forse in più punti. Con il mano la collana, il ladro ha raggiunto il “compare” che, a poca distanza, lo attendeva in sella ad un ciclomotore con il motore acceso e si sono dileguati nel nulla. Vittima di quello che è stato un gesto scioccante è stata una pensionata, vedova, sessantaseienne. La donna ha già presentato denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri di Canicattì. E i militari hanno, naturalmente, subito, avviato le indagini.

La canicattinese stava semplicemente camminando lungo piazza 24 Maggio, a Canicattì, quando è stata, appunto, avvicinata e subito scippata della collana. Erano le ore 20 circa. Tutto quindi è accaduto in pieno centro e certamente in un orario in cui c'è ancora tanta, anzi tantissima, gente in giro. Non è chiaro, o comunque non è stato reso noto, se la pensionata abbia già subito dopo aver subito il furto con strappo chiamato o meno le forze dell'ordine. E' certo invece che, per prima cosa, la sessantaseienne, per fortuna, non è rimasta ferita. E poi che l'indomani mattina, in caserma, ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri.