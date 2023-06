Valorizzare l'agroalimentare e il centro storico riscoprendo le tradizioni e imparando l'inglese: ha preso il via l'English summer camp

C'è anche un gruppetto di adolescenti senegalesi fra i ragazzi che da oggi hanno iniziato a prendere parte all'English summer camp di Raffadali. Non uno dei tanti grest che si organizzano un po' in tutti i Comuni d'Italia, ma un'occasione per divertirsi, conoscere, sperimentare e soprattutto imparare - praticamente senza neanche accorgersene - l'inglese. Il progetto, che sta coinvolgendo i ragazzi dai 10 ai 13 anni, è dell'Accademia Ad Astra: realtà linguistica nata su iniziativa del medico Giuseppe Ferro e del direttore didattico Giustino Alessi. La partecipazione dei ragazzini immigranti, residenti a Raffadali e figli di famiglie disagiate, è stata resa possibile grazie alla Banca di Credito cooperativo Toniolo e San Michele di San Cataldo, con in testa il presidente del Cda Salvatore Saporito, e dalla filiale di Raffadali, che hanno sposato l'obiettivo di vera e concreta integrazione fra giovani, nonché di quello di promuovere e insegnare la lingua che consente d'aprirsi al mondo: l'inglese con il metodo Cambrige.

Tanto i ragazzini senegalesi, così come quelli di Raffadali, vivranno delle giornate in una fattoria didattica e vedranno come dal latte si ottengono i prodotti finiti, valorizzando di fatto l'agroalimentare locale, ma conosceranno anche - e sarà cultura - la preistoria e l'archeologia, si dedicheranno alla valorizzazione del centro storico di Raffadali, riscoprendo le tradizioni come il pistacchio e il "macco", allontanandoli dai telefoni e dal mondo dei social.

Non mancherà così, come in ogni grest, lo sport. E nemmeno la musica e il divertimento in piscina.

Nella fattoria didattica avranno un contatto diretto con gli animali, assisteranno al pascolo, mungitura e tosatura e vedranno le fasi che dal latte permettono d'ottenere ricotta e formaggio, prodotti naturali di Raffadali che potranno essere degustati. I ragazzini verranno portati a Businé dove ci sono le cosiddette "Venere di Businé", verranno portati sulle tombe preistoriche, a Terravecchia, a Guastanella e Grotticelle. Un giorno, in particolare, verrà dedicato alla valorizzazione del centro storico di Raffadali: verranno portati al palazzo Principe di Montaperto e nelle varie chiese, affrontando la storia architettonica del paese. L'attenzione sarà massima, e gli adolescenti verranno coinvolti, in tema di ecologia e raccolta differenziata dei rifiuti.

Per ogni settore dell'English summer camp vi saranno dei professionisti: di musica si occuperà Angelo Spataro e Riky Ragusa che terranno delle lezioni di musica e comporranno una band ritmata con degli oggetti riciclati. E alla fine verrà organizzata una festa durante la quale i ragazzi si esibiranno davanti ai genitori e ai parenti. Di pistacchio e "macco" ne parlerà il professore Mimmo Cassaro, di archeologica si occuperà la professoressa Daniela Lombardo e alla fattoria didattica le spiegazioni verranno fornite da Giuseppe Nocera. Lo staff, che si occuperà delle attività e dei giochi, è curato da Virginia Murena e Salvatore Ferro. E l'insegnamento dell'inglese verrà curato dal docente Giustino Alessi. Il tutto sotto la supervisione del medico Giuseppe Ferro che si è occupato, e continua a farlo, dell'organizzazione generale. "Ringrazio la Bbc, è grazie a loro se siamo riusciti ad ospitare gratuitamente gli adolescenti immigrati, il dottor Nocera, Sicilsport, il panificio Criscenti, la fattoria didattica Mangione e il centro sportivo "Le Beddie" e lo Sport center che hanno collaborato nell'organizzazione del campus - ha detto il dermatologo Ferro - . Ringraziamo anche il nostro sindaco, Silvio Cuffaro, che ci ha dato la possibilità di usufruire del Villaggio della Gioventù, nonché tutti i genitori che ci hanno dato fiducia, ma verranno gratificati". E proprio il sindaco Cuffaro, stamani, era presente, indossando la relativa magliettina, all'avvio dell'English summer camp.