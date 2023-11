I carichi di droga nascosti in mare e trasportati con i velieri: chieste 5 condanne e 4 assoluzioni

Cinque condanne e l'assoluzione per quattro componenti di una famiglia: sono le richieste del procuratore aggiunto Salvatore Vella e del pm Elettra Consoli a conclusione della requisitoria dello stralcio abbreviato del processo scaturito dall'operazione "Fish and drug" che ha sgominato un vasto giro di droga nell'Agrigentino.

Carichi di hashish e cocaina che, secondo quanto accertato dalle indagini svolte dalla squadra mobile di Agrigento e dal commissariato di Porto Empedocle, sarebbero stati trasportati con i velieri e conservati "in alto mare" dove ci sono stati numerosi ritrovamenti e sequestri. Gli inquirenti ipotizzano che possa esserci dietro il giro un traffico di droga a cavallo di più nazioni. Ma l'ipotesi, per il momento, è rimasta tale e non ha avuto un riscontro processuale.

Per Antonio Garlisi, 36 anni, di Canicattì, è stata proposta la condanna a 4 anni di reclusione e 18mila euro di multa; 3 anni e 14mila euro ciascuno per Mohamed El Emary Ahmed Saad, 60 anni, originario dell'Egitto; Rosa Puccio, 52 anni, e Giovanna Gazzitano, 27 anni, madre e figlia di Porto Empedocle. Due anni per Simona Annunziata Fragapane, 26 anni, di Agrigento.

Assoluzione per il padre di quest'ultima, Carmelo Fragapane, 51 anni, la moglie Rosaria Riverso, 49 anni, e gli altri due figli Stefano e Roberto Fragapane, 31 e 30 anni.

Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, che in precedenza ha rinviato a giudizio altri 29 imputati, ha poi aggiornato l'udienza al 7 febbraio per le discussioni dei difensori.

L'operazione, con 17 misure cautelari, è scattata il 24 ottobre dell'anno scorso.